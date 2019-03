Peerless-AV zeigt Neuheiten auf der ISE 2019

Peerless-AV präsentiert auf der ISE 2019 in Amsterdam (5. bis 8. Februar) seine aktuellen Outdoor-AV-Lösungen in Halle 12 am Stand H90. Zu den Messe-Highlights gehören neue High-Bright-Displays, Kiosk-Lösungen und LED-Konzepte für Digital Signage im Außenbereich.

Das bislang in den Größen 43, 49 und 55 Zoll erhältliche Xtreme-High-Bright-Display erhält Zuwachs und ist nun auch in der Größe 65 Zoll verfügbar und wird erstmals auf der ISE 2019 vorgestellt. Das Display bietet einen Betriebstemperaturbereich von -35 bis +60 Grad Celsius, ein hohes TNI-Panel, schlagfestes Sicherheitsglas nach IK10, optische Verklebung und 2.500 Helligkeitsstufen. Die Display-Serie wird auf dem ISE-Messestand in verschiedenen Wasserumgebungsszenarien präsentiert.

Peerless-AV stellt zudem seine neue Outdoor-Smart-City-Kiosk-Linie vor. Der Smart-City-Kiosk ist eine Digital-Signage-Lösung, die für den unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb entwickelt wurde und Windstärken bis zu 225 Km/h standhalten kann. Auf der ISE präsentiert Peerless-AV die gesamte Smart-City-Kiosk-Linie, bestehend aus vier Modellen: 49 oder 55 Zoll mit mitgelieferten Xtreme-High-Bright-Outdoor-Display oder nur als Kioskgehäuse für 46 oder 55 Zoll große Samsung-OHF-Displays.

Darüber hinaus stellt Peerless-AV mehrere neue LED-Konzepte sowie neue Design-Upgrades seiner Indoor-Informations- und Wegweiser-Kioske vor. Dazu gehören der neue voll integrierte interaktive KIPICT2555 (Powered by BrightSign) und der KIPC25XXX-Universal-Indoor-Floor-Standing-Portrait-Kiosk mit fahrbarem Boden.

www.peerless-av.com