Fred Foster verstorben

Fred Foster, Mitbegründer und CEO von ETC, ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Foster war Visionär, Innovator und Vorbild. ETCs Firmenkultur, bei der Familie, gegenseitige Unterstützung und Ermutigung im Mittelpunkt stehen, wird Foster und seiner Vision, ein auf Menschen ausgerichtetes Umfeld zu schaffen, zugeschrieben. Es ist schwer in Worte zu fassen, wie es war, für und mit einer so inspirierenden Führungspersönlichkeit zu arbeiten.



Eine seiner größten Qualitäten war seine spezielle Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und für ein Ziel oder eine Vision zu begeistern. Egal, ob es sich um neue Produkttechnologien, ein Messestand-Design oder neue Besprechungsräume für Mitarbeiter handelte: Fred Foster hat immer kreiert, immer selbst Hand angelegt und immer seinem Umfeld viel gegeben. Viele Weggefährten, die sich seit Bekanntwerden der Nachricht bei Facebook zu Wort melden, sind sich einig: "Seine Ideen waren groß und sein Herz größer."



Foster hat viel für die Beleuchtungsindustrie getan, von Produktinnovationen bis hin zu Mentoren-Programmen für Studenten und wurde wiederholt von verschiedenen Organisationen ausgezeichnet. Im Sommer 2015 erhielt Foster eine Krebsdiagnose und unterzog sich umfassender Behandlung. Er starb friedlich, umgeben von Familie und Angehörigen. Tochter Kate, Sohn James und Ehefrau Susan Foster arbeiten alle ebenfalls bei ETC.



www.etcconnect.com/fred-foster

https://www.facebook.com/groups/RememberingFredFoster