Christie präsentiert neues UHD-LCD-Display mit Multi-Touch-Funktion

Christie präsentiert mit dem Christie UHD861-LT ein neues 86-Zoll-LCD-Display mit UHD-Auflösung und integriertem Touchscreen. Das Display komplettiert das Produktangebot in der Access-Serie, in der nun Displays in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll erhältlich sind.

Das neue Crestron-Connected-Display bietet einen integrierten Touchscreen und ist für den 16/7-Betrieb ausgelegt, wodurch es für die Installation in Konferenzräumen und Hörsälen sowie für Anwendungen im Einzelhandel geeignet ist.

Das Christie UHD861-LT verfügt außerdem über USB-Playback und einen OPS-Steckplatz, sodass es in eine Lösung mit verteilten Displays integriert werden kann. Das Display wird mit einer Software für Kollaboration und interaktive Präsentationen ausgeliefert. Entwickelt, um mit interaktiven LCD-Panels zu interagieren, bietet die Software Nutzern die Möglichkeit, über eine Vielzahl von Anwendungen und Webbrowsern zu arbeiten.

