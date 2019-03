Chauvet gewinnt Parnelli Award für Maverick MK Pyxis

Seit seiner Vorstellung vor einigen Monaten sorgte der Maverick MK Pyxis von Chauvet Professional für weltweite Begeisterung unter den Lichtdesignern. Jetzt gewann er im Rahmen der NAMM Show den renommierten Parnelli Award "for Indispensable Technology".



"Die zahlreichen revolutionären Features des Maverick MK Pyxis unterstützen die Kreativität der Lichtdesigner sowohl bei Tourneen jeglicher Musikrichtung (von Countrystar Luke Bryan bis zu EDM-Größen wie Louis The Child) als auch bei TV-Übertragungen (MTV - Total Request Live Chartshow) sowie diversen anderen Einsatzmöglichkeiten", heißt es in der Begründung der Jury.



Der LED Moving Head Maverick MK Pyxis richtet sich mit einer nahezu endlosen Auswahl an unglaublichen, atemberaubenden Looks mit epischen Beam- und Wash-Effekten, einem großen Zoombereich, einer kontinuierlichen 360° Schwenk- und Neigebewegung und fantastischen Antennen- und Pixelmapping-Effekten speziell an kreative Lichtdesigner. Der kompakte Scheinwerfer verfügt über einen Ring aus neun 15 W RGBW-LEDs mit einem Zoombereich von 7 bis 45 Grad und eingebauten Farbmakros und Gobos sowie einer leistungsstarken 60 W RGBW-LED als Mittelpixel mit einem Abstrahlwinkel von 3 Grad. Man kann zur Steuerung zwischen DMX, sACN, Art-Net und W-DMX wählen.



"Unser Team hat sein ganzes Herzblut in die Entwicklung des Maverick MK Pyxis einfließen lassen," sagt Namensgeber und Geschäftsführer Albert Chauvet. "Immer wieder haben uns Lichtdesigner gebeten, einen Scheinwerfer zu entwerfen, der ihren kreativen Horizont erweitert und der viele Möglichkeiten der Gestaltung für die unterschiedlichsten Anwendungen bietet. Der Preis ist eine Bestätigung für uns, dass uns die Umsetzung dieser Wünsche hervorragend gelungen ist. Wir sind sehr stolz."



Der Parnelli Award gilt als einer der renommiertesten Branchenpreise weltweit. Gegründet 2001, sitzen heute mehr als 20 Branchenprofis in der Jury. Ausgezeichnet werden kreative, zukunftsorientierte Einzelpersonen und Firmen sowie innovative Produkte. 2017 wurde die Preisverleihung nach Anaheim verlegt und findet seitdem im Rahmen der NAMM Convention statt. Namensgeber des Awards ist Rick O'Brien, der aufgrund seiner unschlagbaren Fähigkeiten als Truck Driver von Freunden "Parnelli" (nach einem Autorennen) genannt wurde. O'Brien machte seinerzeit Karriere in der Branche, bis er 2000 an Krebs verstarb. Ein Jahr später starteten ihm zu Ehren die Parnelli Awards.



Im Bild: Caroline Chauvet mit dem Award.



Fotos: R.P. Getz, Parnelli Awards



