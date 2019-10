RCF-Audio-Tools beschallen Bergheimer Stadtfest

Die elfte Ausgabe des Stadtfestes „Summer in the City“ in Bergheim bot sechs Bühnen, die über die Stadt verteilt waren. Für den Sound sorgte Equipment von RCF, das auf allen Bühnen präsent war.

Das TTL 4-A-System feierte dabei seine Deutschland-Premiere. Als Technikdienstleister zeichnete erneut TSL Production verantwortlich, das von Anfang an „Summer in the City“ hauptverantwortlich betreut - in diesem Jahr zum elften Mal.

Die größte Eventlocation war abermals die Center Stage, auf der 16x HDL-30-A-Module als Main PA, 12x Sub 9006-AS, 2x TT 22-A als Nahfeld-Monitore, 6x TT 25 SMA und 1x TTS 15-A als Submonitor zum Einsatz kamen.

Weitere Bühnen im Stadtgebiet waren die World Music Stage mit 2x TTL 6-A und 2x Sub 8006-AS sowie 4x NX12 SMA. Die New Vibes Stage wurde mit 2x TTL4-A, 4x Sub 9004-AS und 6x NX12 SMA beschallt.

Auf der Your Voice BM Stage wurden 6x HDL 26-A, 4x Sub 9004-AS sowie 2x TT 22-A als Monitor-Wedges eingesetzt. Die Unplugged Stage war mit 2x TT 10-A, 2x TTS 15-A sowie 2x TT 22-A als Monitor-Wedges ausgestattet. Das nächste „Summer in the City“-Stadtfest in Bergheim soll am 6. Juni 2020 stattfinden.

(Fotos: Marcus Scheuermann)

