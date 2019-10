Locations startet neue MICE-Fachmesse in München

Das Locations-Messeformat präsentiert am 4. Dezember 2019 seinen neuen Standort München und startet in der Metropolregion mit der Locations Region München die sechste Veranstaltung in Deutschland.

Die Messe für außergewöhnliche Veranstaltungsräume und Eventservices hat sich inhaltlich weiterentwickelt und ist heute ein Abbild der vielfältigen Veranstaltungsbranche innerhalb der Metropolregionen mit breit aufgestelltem MICE-Angebot.

Die Locations Region München wird auf dem Gelände der Motorworld in München-Freimann durchgeführt. Auf der Fachmesse werden im Kern regionale Veranstaltungshäuser, Kongresszentren und Tagungshotels sowie Eventdienstleister für Tagungen, Meetings und Kongresse jeder Art als Aussteller auftreten. Sie treffen dort besucherseitig auf Tagungsplaner, Veranstalter, Eventmanager, Marketingverantwortliche und sonstige Entscheider der Veranstaltungsorganisation.

„Der Schwerpunkt liegt auf der regionalen Vielfalt des bayerischen Marktes“, so Locations-Geschäftsführerin Nicole Weimer. „Auch wenn Märkte thematisch gleich erscheinen, so erfordert doch jede Region ihre eigene Besonderheit, Identität und Kultur. Deshalb vernetzen wir uns mit Verbänden, Convention Bureaus und Betreibern vor Ort, um schlagkräftige Veranstaltungen zu positionieren.“

www.locations-messe.de