EVT Media bei James Wood Festival im Einsatz

EVT Media fungierte in diesem Jahr erneut als technischer Dienstleister für das James Wood Festival in Wetzlar. Das zweitägige Event fand am 15. und 16. Juni 2019 statt und lockte rund 4.000 Besucher an.

Auf der Hauptbühne kamen dabei Produkte von DJ Power zum Einsatz: Neben acht Spark-V1-Maschinen wurden vier DSK 4000, vier DSK 1500V (mit senkrechtem Nebelausstoß) sowie vier H-8 von DJ Power verwendet.

Darüber hinaus setzte EVT Bühnenpodeste von Global Truss ein. GT Stage Deck 750 wurden für die Podesterie der kompletten Bühne verwendet. Für das Amping der Lautsprecher griff EVT auf R809-Endstufen und für die Subwoofer auf R811-Verstärker von LAX zurück.

