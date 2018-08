Trilux und Telekom kooperieren

Trilux und die Deutsche Telekom kooperieren im Bereich von Internet-of-Things-Lösungen für vernetzte Beleuchtungssysteme. Trilux macht damit seine Leuchten europaweit intelligent. Die Telekom hat eine intelligente Plug & Play-Lösung entwickelt, die eine Vernetzung der Trilux-Beleuchtung mit der Cloud ermöglicht.

Die gemeinsame Kundenorientierung mündet - über die Installation hinaus - in einer Hotline, die Trilux-Kunden bei Fragen (von der Telekom-Hardware bis zu den Leuchten) kostenfrei und europaweit mit Service und Support zur Seite steht. „Dank der gemeinsamen Cloudlösung gehen wir den nächsten Schritt in der digitalen Transformation des Lichts“, so Mark Henrik Körner, CSO der Trilux Group.

Foto: Mark Henrik Körner (CSO Trilux Group), Manuela Goncalves (Key Account Management Deutsche Telekom), Björn Weidenmüller (Leiter Vertrieb Großkunden Deutsche Telekom) und Johannes Huxol (CFO Trilux Group) gaben ihre Zusammenarbeit im Rahmen der gemeinsamen Cloudlösung auf der Light + Building 2018 in Frankfurt bekannt.

www.trilux.com