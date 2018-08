Norbert Tripp liefert „The Truth Behind Truss“

Der technische Direktor von Area Four Industries, Dipl.-Ing. Norbert Tripp, hat auf der alle zwei Jahre in Stockholm stattfindenden LLB-Expo (Ljud Ljus Bild) die Funktionalität von Traversen und somit einige ihrer „Geheimnisse“ enthüllt.

Sein Vortrag mit dem Titel „The Truth Behind Truss“ beleuchtete die Themen statisch unbestimmter Systeme, Kragarme an Traversen, die rautenförmige Aufhängung von Traversen, das Anschlagen von Traversen und den Fachwerkverlauf am Traversenstoß.

www.areafourindustries.com