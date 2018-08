MRG erweitert Materialpool um 3D-Tracking-Syteme

Seit Ende letzten Jahres ist die Media Resource Group (MRG) Premium-Partner Rental des automatischen Follow-Systems Zactrack. Diverse Gegenstände sowie Menschen und Tiere können durch das Tracking-System auf der Bühne oder in der Manege in Echtzeit ausgeleuchtet werden oder in Videocontent eingebunden werden.

„Wir sind überzeugt, dass diese Neuheit perfekt in unseren Materialpool und zu unseren Emergy-Innovations passt“, sagt MRG-Geschäftsführer Steffen Haug. Die MRG hat ihre drei Zactrack-Systeme bislang unter anderem auf der Europatournee der Pferdeshow „Apassionata“ sowie beim Andreas-Gabalier-Open-Air in München eingesetzt.

www.mediaresourcegroup.de