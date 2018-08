LD Systems stattet RodeoHouston-Bühne mit über 300 Scheinwerfern von GLP aus

Für The Houston Livestock Show and Rodeo, kurz HLSR oder RodeoHouston, kam im 72.000 Zuschauer fassenden NRG Stadium in diesem Jahr erstmals eine für das HLSR neu gestaltete Bühne von TAIT Towers aus Lititz zum Einsatz.

Die Planungen für eine neue Bühne zum RodeoHouston starteten bereits 2015, TAIT Towers erhielten den Zuschlag für diesen Auftrag auf Vermittlung von LD Systems aus Houston, die seit 1985 jedes Jahr der Generaldienstleister für das HLSR sind.

Neben großformatigen HD-Videoscreens und der gesamten Technik für die Liveshows installierten LD Systems unter der Regie von Rob McKinley mehr als 300 Scheinwerfer von GLP - darunter 140 Impression X4, mehr als einhundert Impression X4 Bar 20 und sechzehn Impression X4 Bar 10 sowie insgesamt siebzig JDC1-Hybridstrobes.

Rund 1.500 Tonnen wiegt die sternförmige Konstruktion der neuen Bühne, das Portal hat eine Spannweite von über 40 Metern und beherbergt eine drehbare Bühne mit rund 15 Metern Durchmesser. Rund 200 Quadratmeter beweglicher HD-LED-Screen bilden den Hintergrund der Konstruktion.

Unter der Regie von Lichtdesigner Nathan Brittain, der zugleich auch die Programmierung und das Operating übernahm, installierte LD Systems zusätzlich zu einer Hi-Res-Videoinstallation mit 5 und 7 mm Pixelpitch über 400 Scheinwerfer in der gesamten Arena, allein mehr als 300 davon von GLP.

Das neue Design umfasst bekannte Looks und neue Ideen. So gab es bereits bei der alten Bühne einen Backdrop mit Impression X4. Insgesamt installierte die Crew von LD Systems vierzehn senkrechte Reihen mit jeweils zehn Impression X4 untereinander.

Die Impression-X4-Bars kamen als Outlines entlang der sternförmigen Bühnenkante zum Einsatz (nahtlos). Die siebzig JDC1-Hybridstrobes setzten Brittain und seine Crew in den Towern rechts und links des Bühnenhintergrunds ein, angeordnet in sieben vertikalen Reihen zu je zehn Strobes.

(Fotos: Ryan Paulin/RobertGrice/GLP)

www.glp.de