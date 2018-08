Crestron Masters 2018 erfolgreich abgeschlossen

Crestron hat den zweiten und letzten Teil der Crestron Masters 2018 erfolgreich abgeschlossen. Zu der branchenspezifischen Schulungsveranstaltung wurden nur zertifizierte Crestron-Programmierer eingeladen. Diese konnten sich im Rahmen verschiedener Lehrgänge einen Überblick über neue Technologien von Crestron sowie die aktuellen Best Practices der Branche verschaffen, sich mit anderen Branchenexperten austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Zu den dreitägigen Schulungsgipfeln im Jahr 2018, die im April im Mohegan Sun in Uncasville (USA) und im Mai im Mövenpick Hotel Amsterdam stattfanden, kamen mehr als 1.200 Crestron-Programmierer, darunter 228 „Master Technology Architects“. Insgesamt gab es 42 Schulungsklassen, und es wurden mehr als 200 Lehrgänge angeboten.

„Erstmals in den achtzehn Jahren seit dem Bestehen der Crestron Masters wurden die besten Entwicklungsingenieure der Branche dazu eingeladen, am neuen Zertifizierungsprogramm ’Master Technology Architect’ (MTA) teilzunehmen. Die neue MTA-Zertifizierung für Systemtechnologie-Entwickler wird in Anerkennung höchster Fachkompetenz im Bereich Crestron-Systementwicklung und -installation zuerkannt“, so Rich Sasson, Director, Global Technical Services Crestron.

