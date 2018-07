Olaf Stepputat

Olaf Stepputat ist seit dem 3. April 2018 neuer Regional Sales Director für Deutschland und Österreich bei Crestron. Bisher war Stepputat für Barco tätig, wo er nach der Übernahme von Iosono den Bereich für Audioprodukte leitete.

Zuvor war er als VP of Sales bei TechnoTrend für die Geschäftsentwicklung zuständig. Zu seinen Aufgaben zählte die Etablierung der Marke und die Ausweitung des Einzelhandelsgeschäfts in Europa. Weiterhin führte er die Digitalisierung des terrestrischen Rundfunks für die Deutsche Telekom in Deutschland ein.

