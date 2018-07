Laserschutzseminare in der zweiten Jahreshälfte

Die neuen Seminartermine für den Erwerb der Fachkenntnis als Laserschutzbeauftragter nach § 5 der OStrV (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung) in Verbindung mit TROS sind veröffentlicht: Laserschutzseminar.de bietet dazu ab September 2018 bundesweit Seminare zum Laserschutzbeauftragten an.

Ob in der Industrie, bei Lasershows und Bühnenevents oder im Kosmetikbereich: Verschiedene Fachanwendungen werden, basierend auf dem in der TROS vorgesehenen Inhalt, vertieft. Das Laserschutzseminar behandelt dabei alle wesentlichen Inhalte zur Erlangung der Sachkenntnis als Laserschutzbeauftragter gemäß OStrV, der TROS und der DGUV 11. Eine Teilnahmebestätigung bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme am Seminar zum Laserschutzbeauftragten.

Termine:

11. September 2018: Hamburg

13. September 2018: Düsseldorf

17. September 2018: Ladenburg (bei Mannheim)

19. September 2018: Erfurt

21. September 2018: Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart)

23. Oktober 2018: Singen (am Bodensee)

30. Oktober 2018: Hennef (bei Köln/Bonn)

29. November 2018: Ladenburg (bei Mannheim)

04. Dezember 2018: Hamburg

06. Dezember 2018: Dresden

11. Dezember 2018: Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart)

13. Dezember 2018: Düsseldorf

Anmeldungen sind unter www.laserschutzseminar.de möglich.

