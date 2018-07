Craig Newbury

Craig Newbury übernimmt als neuer Director of Sales and Operations bei Lawo ab sofort die Verantwortung für alle Aktivitäten von Lawo in Großbritannien und Irland. Er bringt über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Broadcast mit, die er in einer Reihe von technischen, operativen und kaufmännischen Funktionen gesammelt hat. Nach mehreren Jahren in leitenden Positionen im Vertriebsmanagement in Europa war Newbury zuletzt als Vice President of Sales and Marketing bei Wohler tätig.

www.lawo.com