Checkpoint.DJ im November in Bielefeld

Die Neuauflage der DJ-Messe Checkpoint.DJ findet am 4. und 5. November 2018 in der Stadthalle Bielefeld statt. Gründe für den Umzug von Hannover nach Bielefeld seien unter anderem eine bessere Verkehrsanbindung, die zentrale Lage Bielefelds, Unterkunftskosten und Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld der Stadthalle und zusätzlicher Platz in der neuen Location gewesen, so das Veranstalterteam um Ruwen Prochnow.

Die Besucher der Messe erwartet eine Mischung aus Produkt-Präsentation, direktem Produkt-Kontakt und -Vertrieb sowie Wissensvermittlung rund um das Thema DJ. Auf mehreren Bühnen werden DJs und andere Branchenkenner Vorträge zu relevanten Szenethemen halten. Ferner werden Kurse in gesonderten Seminarräumen angeboten, darunter ein Laserschutzseminar unter der Leitung von Dirk Bauer (MediaLas Electronics GmbH) am 4. November ab 9 Uhr.

Zu den Ausstellern der Checkpoint.DJ 2018 gehören unter anderem Daslight, Light Rider, IMG Stageline, DJ Bande, S-Cases, Rane, Musiker-Job, Silent Events, Numark, VDMV Versorgungswerke, Akai, LSS Audio, Steinigke Showtechnic, Expand Covers, Denon, PL-Audio, Xquisit Events, GLG Licht, Eventfix und DJ-AG.

www.checkpoint.dj