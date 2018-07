Bernd Erbs

In Vorbereitung auf die Olympiade 2020 in Japan erweitert Stagehands.net sein Angebot in Japan. Stagehands.net eröffnete bereits 2014 ein Büro zur Personalvermittlung in Tokio. Seit Anfang 2018 bietet die Berliner Firma auch Projektmanagement für seine Kunden in Tokio an.

Gemeint ist damit die Organisation von Veranstaltungstechnik und Eventequipment für Kunden, die aus dem Ausland nach Japan gehen. Den neuen Geschäftszweig betreut der ehemalige PRG-Projekt-Manager Bernd Erbs.

„Bernd Erbs lebt bereits seit zwanzig Jahren in Tokio, spricht Japanisch und Deutsch und kennt sich in der japanischen Eventindustrie durch seine vorherige Tätigkeit sehr gut aus. Er wird in Zukunft unsere Kunden bei ihren Projekten in Japan begleiten und beraten“, so Stagehands.net-Geschäftsführer Patrick Harnisch.

www.stagehands.net