Annika Keller

Der expandierende Bereich Interactive bei der LK AG in Essen hat mit Annika Keller weitere Verstärkung bekommen. Als ausgebildete Veranstaltungskauffrau sowie ehemalige Konferenz-Koordinatorin und Marketing-Managerin begleitet die 30-Jährige die Projekte bei LK künftig als Project Manager Interactive & Digital.

Zusätzliche Qualifikation für diese Position erlangte Keller in den letzten neun Semestern nebenberuflich an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Essen. Im Studiengang Wirtschaft und Kommunikation erhielt sie im Februar 2018 den Abschluss Bachelor of Arts (B.A.).

