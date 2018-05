Trilux startet Truck-Tour durch Europa

Mit der europaweiten Trilux Truck Tour präsentiert Trilux seinen Kunden und Partnern die Highlights der Light + Building 2018 noch einmal vor Ort. Auf dem Programm stehen elf Länder mit vierzig Stopps. Der Startschuss fiel am 25. April 2018 im sauerländischen Arnsberg.

An Bord des Trilux-Trucks befindet sich eine ca. 90 m² große Präsentationsfläche inklusive Dachterrasse. An interaktiven Touch-Tischen sowie in einem Hands-on-Bereich wird über Produkte aller Trilux-Anwendungsbereiche informiert. Experten von Trilux stehen für persönliche Gespräche über die neuen Produkte, digitale Services und smarte Lösungen bereit.

Der interaktive Showroom zeigt, welche Möglichkeiten sich durch Trendthemen wie Digitalisierung, Connectivity und Human Centric Lighting bieten und wie sich diese Potenziale bereits heute erschließen lassen. Zu den Stationen des Trilux-Trucks zählen unter anderem nationale und regionale Messen, Universitäten, Schulen und Trilux-Sales-Offices.

Termine:

07. Mai 2018: Mechelen (B)

14. Mai 2018: Strasbourg (F)

16. Mai 2018: Creutzwald (F)

17.-18. Mai 2018: Epinal (F)

22.-24. Mai 2018: London (GB)

28. Mai 2018: Dortmund (DE)

30. Mai 2018: Hamm-Lippstadt (DE)

04. Juni 2018: Iserlohn (DE)

06.-07. Juni 2018: Arnsberg (DE)

14. Juni 2018: Barcelona (ES)

18. Juni 2018: Valencia (ES)

20. Juni 2018: Madrid (ES)

27. Juni 2018: Bern (CH)

28. Juni 2018: Basel (CH)

09. Juli 2018: Prag (CZ)

12. Juli 2018: Warschau (PL)

17. Juli 2018: Riga (LVA)

24. Juli 2018: Wien (AT)

26. Juli 2018: Voralpenkreuz (AT)

30. Juli 2018: München (DE)

31. Juli 2018: Ingolstadt (DE)

02. August 2018: Stuttgart (DE)

06. August 2018: Nürnberg (DE)

08. August 2018: Leipzig (DE)

10. August 2018: Berlin (DE)

14. August 2018: Hamburg (DE)

15. August 2018: Bremen (DE)

17. August 2018: Wolfsburg (DE)

21. August 2018: Arnsberg (DE)

22. August 2018: Köln (DE)

www.trilux.com