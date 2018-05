„Sternstunden-Gala“ mit Equipment von Elation und Visual Productions

„Sternstunden“ ist eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks (BR). Die seit 25 Jahren bestehende Initiative unterstützt in Not geratene Kinder in Bayern, Deutschland und weltweit. Die jüngste Auflage der jährlichen „Sternstunden-Gala“, die vom BR-Fernsehen live übertragen wurde, fand am 15. Dezember 2017 in der Nürnberger Frankenhalle statt und erreichte einen neuen Spendenrekord von 7,77 Millionen Euro.

Die LichtUnit GmbH aus Pulheim nahe Köln übernahm zum wiederholten Male das Video- und Weißlichtoperating für die Showacts und verantwortete überdies die Anbindung des Ü-Wagens über einen IoCore von Visual Productions. Darüber hinaus stand das LichtUnit-Team um Geschäftsführer Stephan Flören dem verantwortlichen Lichtdesigner und 1. Kameramann Charly Pauli unterstützend zur Seite.

Für die Beleuchtung der Gala-Bühne setzte Charly Pauli unter anderem achtzehn Rayzor 360Z von Elation Professional ein, die als Ergänzung der Bühnenbeleuchtung auf dem Boden platziert wurden. Dort markierte jeweils ein Rayzor 360Z den Abschluss von mehreren ins Bühnenbild integrierten Bögen.

Außerdem wurden die Geräte zur Auffüllung des Kamerabildes genutzt. Daneben kamen sie auch als Showlicht zum Einsatz, zum Beispiel für die Performance von Fury in the Slaughterhouse, bei der die Scheinwerfer als Beamlampe von unten oder in Endlosrotation (Pan/Tilt) für Effekte sorgten. Für die Anbindung des Ü-Wagens sorgte die LichtUnit mit dem multiplen Protokollwandler IoCore von Visual Productions, der von Presents e.K. zur Verfügung gestellt wurde.

Das LichtUnit-Team arbeitete mit einem Playback aus dem Ü-Wagen, das mit einem Timecode ausgestattet war, der im Lichtpult auflief und die Lichtshow triggerte. Zusätzlich war ein Kanal programmiert, der über Art-Net an den IoCore gesendet wurde. Über den Art-Net-Kanal wurde ein GPO-Relais getriggert, das auf den GPI des Ü-Wagens geschaltet war. Das getriggerte Signal wurde dann über MediorNet im Ü-Wagen an den Mischer geleitet und schaltete dort zwischen zwei vorher ausgewählten Kameras hin und her.

