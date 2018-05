Seminar „Praktisches Arbeiten mit Orchester-Libraries“ im Juli

Wie geht man sinnvoll mit Orchester-Libraries um, ohne an der Komplexität der Materie zu scheitern? Das Audio-Workshop-Seminar „Praktisches Arbeiten mit Orchester-Libraries“ zeigt die Vorgehensweise bei orchestralen Musikproduktionen im Rechner in allen Schritten: vom Erstellen einer Vorlage über die Raumsimulation, Stimmenführungen, Partitur-Notierung bis hin zum finalen Song. Alle kompositorischen und produktionstechnischen Vorgänge werden von den Dozenten detailliert veranschaulicht.

Behandelt wird der Einsatz von Orchester-Libraries in Filmmusik, Gamesound und Popmusik. Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Anwender. Entsprechende Kenntnisse in Musiktheorie und ein sicherer Umgang mit der eigenen Musiksoftware werden empfohlen.

Die Themenpunkte des Seminars:

- Überblick virtueller Orchester-Libraries

- Erstellung eines Kompositions-Templates

- Technische Voraussetzungen und Probleme

- Komposition und Arrangement der einzelnen Instumentengruppen

- Umgang mit Artikulationen und Expression

- Spannungsverläufe und Song-Dynamik

- Gemeinsames Erarbeiten eines Beispielsongs

- Mischung von Orchester-Klängen

- Aufbau, Layout und Notation einer Orchesterpartitur

Termine:

13. Juli 2018: 14:30-18:00 Uhr und 19:00-21:00 Uhr

14. Juli 2018: 09:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr

15. Juli 2018: 09:00-12:00 Uhr

(Netto-Seminardauer: 15 Stunden)

Das Seminar findet in der Bundesakademie Trossingen (Postleitzahl: 78647) statt, Dozenten sind Wolfgang Benke und Holger Steinbrink.

www.audio-workshop.de