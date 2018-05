Schnick-Schnack-Systems nimmt erneut am Girls’Day teil

Der seit 2001 jährlich stattfindende Girls’Day ermöglicht Mädchen, sich über Jobs im technischen und naturwissenschaftlichen Umfeld zu informieren. An der diesjährigen Ausgabe am 26. April beteiligte sich auch der Kölner LED-Effektlicht-Spezialist Schnick-Schnack-Systems. Vier Mädchen nutzten die Gelegenheit, um sich in der Firmenzentrale in Köln-Ossendorf ein eigenes Bild von den Berufsbildern innerhalb der Firma zu machen.

Nach einer kurzen Einführung in die Produkte und das Marktumfeld des Unternehmens machten die Mädchen sich mit der Arbeit als Embedded Entwicklerin, Projektleiterin, Marketing Managerin und Elektronikerin vertraut. Am Ende des Tages erhielt jede Teilnehmerin ein individuelles Feedback.

„Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist es wichtig, Mädchen frühzeitig auf Berufsperspektiven im technischen Sektor hinzuweisen und ihnen zu zeigen: Ihr könnt das genauso gut wie die Jungs“, so Solveig Busler, Mitglied der Geschäftsführung von Schnick-Schnack-Systems.

www.schnickschnacksystems.com