Rekord-LED-Wand von Absen in Istanbul installiert

Das Einkaufszentrum Akmerkez in Istanbul hat seinen Digital-Signage-Partner Sistem9 und den Systemintegrator Astel LED mit der Installation einer großformatigen Display-Lösung beauftragt. Sistem9 und Astel entschieden sich für Absens XD6.

Die Installation ist die größte in der Türkei mit einem Pixelabstand von 6 mm. Die LED-Wand ist 6,40 m breit und 13,44 m hoch und hat somit 86,02 m² Bildschirmfläche. Der Screen befindet sich im Zentrum des Einkaufszentrums bei den Wasserspielen. Dieser Platz wurde als der beste Standort mit einem 270-Grad-Winkel identifiziert, um die maximale Anzahl an Kunden zu erreichen.

„Wir konnten neben einem speziellen Trägersystem, das von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, auch die Installation an der geneigten Fassade verwirklichen. Ventilatoren wurden installiert, um die Auswirkungen des Lüftungssystems und der Luftfeuchtigkeit zu reduzieren“, so Serkan Arabaci, Vice President von Astel LED, der für die Koordination der Teams in diesem Projekt verantwortlich zeichnete.

www.absen-europe.com