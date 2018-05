Neue Theaterkonsole von Stage Tec

Stage Tec hat auf der Prolight + Sound 2018 eine Konsole mit speziellen Features für Theateranwendungen gezeigt: Crescendo-T bietet zwei Möglichkeiten der Automation an, die Snapshot- und die Szenen-Automation.

Die fünf Steuerungstasten für die Szenenliste liegen auf der Oberfläche, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Als weitere Funktion wird die „Snapshot Preview“ angeboten, die die Verbindung zwischen der physischen Bedienoberfläche und der Signalverarbeitung trennt. So können Einstellungen zunächst ausprobiert werden, ohne dass der Audioprozessor sie gleich umsetzt.

Mit dem Modus „Save All“ können Änderungen als absolute Werte oder als relative Änderungen („Offset“) in alle oder in eine Auswahl von Snapshots geschrieben werden. Außerdem ist der Equalizer in Crescendo-T, zusätzlich zu den Peakfiltern und den beiden Cutfiltern, mit zwei Shelvingfiltern ausgestattet.

Jedes Crescendo kann mit einer Software und acht angepassten Tastenbelegungen als spezielles Crescendo-T für Theateranwendungen modifiziert werden.

