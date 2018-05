Movecat erhält PIPA Award für Touring Rack 2

Movecat wurde im Rahmen der Prolight + Sound 2018 mit dem PIPA Award ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Würdigung von mehr als vierzig internationalen Fachmagazinen, die in dreizehn Kategorien die besten Produkte der Messe auszeichnen. Den PIPA Award bekam Movecat in der Kategorie „Best Stage Technology“. Movecat-Geschäftsführer Andrew Abele nahm die Trophäe für die Entwicklung des Touring Rack 2 der TD8-Serie in Empfang.

www.movecat.de