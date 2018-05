Media Resource Group schafft weitere L-Acoustics-Systeme an

Im Herbst 2017 und Frühjahr 2018 hat die Media Resource Group (MRG) ihren Materialbestand an L-Acoustics-Systemen massiv erweitert. „Die hervorragende Reputation sowie die sehr gute Verfügbarkeit waren für uns die entscheidenden Faktoren für eine Investition in siebenstelliger Höhe“, so der geschäftsführende Gesellschafter Steffen Haug.

Eine Reihe von Tourneen und Corporate Events wurden seit der Neuanschaffung mit den „braunen Boxen“ ausgestattet. Den Start machte die Royal Christmas Gala um die Star Sopranistin Sarah Brightman. Hier wurden Hallenkapazitäten mit 2.000 bis 12.000 Besuchern bespielt. Neben den Lautsprechern des französischen Herstellers L-Acoustics setzte das Team um den technischen Projektleiter Markus Sorger auf weitere Neuheiten aus dem Materialpark der MRG. So wurde mit 48 Winden des Herstellers Wahlberg eine Kulisse aus Kronleuchtern verfahren.

Auf der anschließenden Tournee von Smokie-Frontmann Chris Norman verwendeten MRG-Systemengineer Matze Neukamm und FoH-Mann Neil Ferguson ein großes L-Acoustics-Kara-System. Und auf der von Mat Sinner initiierten und von Manfred Hertlein produzierten „Rock meets Classic“-Tournee 2018 setzte die Media Resource Group erstmals ein L-Acoustics-K2-System ein.

www.mediaresourcegroup.de