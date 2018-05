LB-Tec beleuchtet Residenzschloss mit neuerworbenen Elation-Hybridgeräten

Anlässlich des irischen Nationalfeiertags St. Patrick’s Day am 17. März werden weltweit bekannte Gebäude in der irischen Nationalfarbe Grün beleuchtet. So auch in Rudolstadt, wo der thüringische Veranstaltungstechnik-Dienstleister LB-Tec Licht- und Bühnentechnik Volker Schmidt bereits seit einigen Jahren für die Fassadenillumination des Residenzschlosses Heidecksburg verantwortlich ist.

In den vergangenen Jahren setzte LB-Tec für die Beleuchtung der Fassadenfläche stets eine sehr große Menge an LED-Washern ein, die aufwendig wettergeschützt installiert werden mussten. Im März 2018 entschied sich das Unternehmen für eine neue Lösung und investierte in acht Elation Paladin. Der mit IP 65 ausgestattete Paladin ist ein Hybridgerät, das als Vollfarb-Stroboskop, Washlight, Blinder oder Effektlicht eingesetzt werden kann.

Mit den acht Geräten gelang es LB-Tec, die gesamte stadtseitige Fassade des Schlosses flächendeckend grün zu beleuchten. Die Paladin wurden in ca. 200 Metern Entfernung zur Außenfassade aufgestellt.

(Fotos: Stephan Knoll/Tommy Pekruhl)

www.lmp.de