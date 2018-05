Innlights stattet erneut Kölner Giga-Center mit LED-Display aus

Das Giga-Center am Hohenzollernring in Köln bietet den Besuchern auf fünf Etagen unterschiedliche Entertainmentformen, von Billard und Dart bis hin zu elektronischen Spielen wie Online- und VR-Games. Innlights Displaysolutions installierte im April 2018 ein weiteres hochaufgelöstes LED-Display im Erdgeschoss des Centers, nachdem das Unternehmen bereits im Jahr 2014 eine LED-Installation an der Fassade des Giga-Centers durchgeführt hatte.

„Vor vier Jahren nahmen wir das über vier Etagen hohe LED-Display InnScreen X9 in Betrieb. Die Aufgabenstellung für das kürzlich installierte Indoor-LED-Display lösten wir mit InnScreen J2 und unserer Steuerungs-App RCA”, erklärt Innlights-Geschäftsführer Thomas Klem. Optional und als zukünftige Anwendung ist die Einbindung der LED-Wand in das reguläre kostenpflichtige Spieleangebot des Giga-Centers geplant. Dazu soll die RCA-Steuerung um ein kundenspezifisches Programmmodul erweitert werden.

