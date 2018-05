Innlights präsentiert neue LED-Panel-Serie

Die neue InnScreen-S-Serie von Innlights Displaysolutions wurde für LED-Festinstallationen in Retail-Shops, Konferenzräumen und Foyers entwickelt. Die LED-Panels verfügen über eine Einbautiefe von 42 mm und können sich der Innenarchitektur anpassen. Sie können Innen- wie Außenecken umlaufen und sind komplett von der Display-Vorderseite revisionierbar.

Für die Anpassung stehen die 25 cm hohen LED-Panels der S-Serie in verschiedenen Breiten mit 50 cm, 75 cm und 100 cm zur Verfügung. Die Refresh-Rate erreicht bis zu 3.840 Hz. Die Bilddarstellung ist hell und kontrastreich bei einem Einblickwinkel von 140°, vertikal wie horizontal.

Erste Installationen mit InnScreen S2 und S3 befinden sich bereits im täglichen Dauereinsatz. So wurden kürzlich in einer Bank in Rabat (Marokko) ein ca. 14 Quadratmeter großes LED-Display mit einer 4K-Auflösung im Kundencenter und ein 7 Meter breites LED-Displayband im Foyer in Betrieb genommen.

Im April 2018 wurde zudem ein 28 qm großes InnScreen-S3-Display mit einer nativen Auflösung von 4.544 x 384 Pixeln im Pacha Ibiza Club in München installiert. Die Zuspielung der S-Serie-LED-Installationen erfolgt via Tablet-PCs mit der Innlights-Remote-Control-Application (RCA).

www.innlights.de