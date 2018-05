IMEX 2018 mit Gahrens + Battermann

Die Kongressdestinationen Cologne Convention Bureau und Düsseldorf Convention präsenteren sich auf der IMEX 2018 in Frankfurt (15. bis 17. Mai) mit ihren Partnern unter dem Projekt The Meetropolis am Stand F040. Gahrens + Battermann (G+B) ist einer dieser Partner und wird an allen drei Tagen durch Leon Schönberg, Sales G+B Interactive, vertreten sein. Darüber hinaus unterstützt G+B das Gewinnspiel des CCB mit 20 iPad Minis und einer Programmierung für die Dateneingabe.

Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der IMEX findet im Kap Europa die Konferenz „She Means Business“ zum Thema der Frauenrolle in der Meeting-Branche statt. Gahrens + Battermann ist als Technikdienstleister und offizieller Technik-Sponsor mit vor Ort und wird das Event mit Medientechnik und Elementen der modularen Dekobaulösung Atomic Rental Solutions ausstatten.

www.gb-mediensysteme.de