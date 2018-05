Donots touren mit Equipment von Elation und High End Systems

Nach längerer Live-Abstinenz tourten die Donots vom 19. Februar bis 25. März 2018 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dennis Baumann von der Friends Like You Agency/Normel Lighting entwarf in Zusammenarbeit mit Fabrice Wilmes das Lichtdesign für die Tour, die er auch als Operator begleitete.

Die Designer entschieden sich für zwei MLT-Trusses, aus denen sie Lampendollies bauten, die wiederum hinter der Backline verborgen wurden. Die Dollies beherbergten unter anderem sechs Elation Dartz 360.

Drei Elation Paladin und vier Elation Chorus Line16 formten eine zusätzliche Lichtkante am Boden vor der Backline. Die Backline war zudem mit Risern erhöht, um die Lampen auch hier möglichst unauffällig zu platzieren.

Die Live-Shows der Donots basierten stark auf Gegenlicht. „Die Chorus Lines habe ich vor allem für Akzente und spezielle Momente genutzt“, erklärt Baumann. „Mit den Dartz habe ich vor allem Bilder gebaut, wie klassische ACL-‚Rock'n'Roll-Looks’ oder Ähnliches, sie aber auch als Effektlicht eingesetzt. Die Paladin dienten mir als Grundlicht und als Strobe-Effekt.“

Als Lichtpult kam eine Hog 4 Custom zum Einsatz. Baumann visualisierte und programmierte die Show komplett in Capture vor.

(Fotos: Paul Gärtner)

