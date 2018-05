Cordial bringt neues DJ-Kabel auf den Markt

Der süddeutsche Kabelhersteller Cordial betritt neues Terrain: Mit der Produktserie Ceon by Cordial bringt das Unternehmen erstmals in seiner Firmengeschichte ein auf die Bedürfnisse von DJs abgestimmtes Kabel auf den Markt.

Die 3 mm dicke Ummantelung des Zwillingskabels schützt den Kupferkern (OFC 99,99 %) mittels Spiralabschirmung. Zudem verfügen die Ceon-Kabel über Stecker aus der Neutrik-Familie. Ceon ist in 27 Variationen erhältlich: in drei verschiedenen Längen (0,6 m/1,5 m/3,0 m), in drei Neon-Farbtönen sowie mit drei Stecker-Kombinationen (Klinke/Cinch, Klinke/Klinke, Cinch/Cinch).

www.cordial.eu