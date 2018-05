Audi Intelligence Court mit LEDium XR-3 MK2 auf Tour

Der Audi Intelligence Court ist ein mobiler Fußballplatz, der im Auftrag von Audi durch die Agentur Brands & Emotions geplant und durch die Firma Discotec-Veranstaltungstechnik umgesetzt wurde. Der Court wird an Bundesligaspieltagen vor verschiedenen Stadien aufgebaut, um Spieler in 2er-Teams gegeneinander antreten zu lassen.

Die Daten wie Tore und Pässe werden automatisiert durch intelligentes Tracking erfasst und verarbeitet. Die Gewinner der jeweiligen Spieltage treffen am Ende der Saison im Rahmen des DFB-Pokal-Endspiels in Berlin aufeinander.

Der Platz an sich ist Court-typisch von Banden und Netzen umgeben. Darum ist eine Konstruktion aus F34P- sowie F44P-Traversen von Global Truss gebaut. Hierbei dienen die F34P-Traversen der vertikalen Lastaufnahme an den vier Ecken, während die F44P die Konstruktion zur Aufnahme des Court-Netzes, der Lautsprecher und des über der Mitte des Courts platzierten LED-Würfels bildet.

Auf den vier LED-Screens werden die jeweils gegenüberliegenden Seiten simultan mit Werbung, Spielständen, Statistiken und Livebildern bespielt. Somit kann der Würfel zwei unterschiedliche Inhalte gleichzeitig widergeben.

Die LED-Screens des multimedialen Würfels wurden mit Panels der neuen LEDium XR-3-MK2-Serie umgesetzt. Diese sind outdoortauglich und haben einen Pixelabstand von 3 mm. Insgesamt 24 Panels werden für den kompletten Videowürfel verwendet, sechs an jeder Seite. Die Unterkonstruktion des Würfels wurde komplett von Discotec-Veranstaltungstechnik geplant und umgesetzt.

Zum Transport des gesamten Courts wurde ein 40-Tonner benötigt. Mit diesem war der Audi Intelligence Court unter anderem in München, Ingolstadt, Mönchengladbach und Düsseldorf zu Gast und wird am 19. Mai 2018 in Berlin beim DFB-Pokal-Finale zum Saisonabschluss aufgebaut.

www.ledium.de