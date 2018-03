Stefan Ledergerber

Die Firmen Lawo und Studer haben beschlossen, ihre Entwicklungsstandorte in Zürich zu schließen. Die in Zürich ansässige Simplexity GmbH will die nun verfügbaren Talente und deren Technologie-Knowhow integrieren. Simplexity wurde 2016 von Stefan Ledergerber gegründet und bietet IP-Netzwerk-Schulungen und Beratungen für Distributoren, Hersteller und deren Kunden an.

Ledergerber sieht die aktuellen Entwicklungen als eine Wachstumschance: „Mit der Anstellung dieser Entwickler wäre Simplexity in der Lage, komplette Produktentwicklungen oder auch Teile davon anzubieten. Das ist eine einzigartige Gelegenheit für Hersteller zur Expansion im Audiobereich mit Themen wie Audio-Hardware und Signalverarbeitung auf Standard-PCs, vor allem aber auch Kontroll-Software für IP-Netzwerke und Bedienkonzepte, die den Benutzer in ihrer intuitiven Art überzeugen. Wir führen Gespräche mit verschiedenen möglichen Partnern, wollen aber sicherstellen, dass die Industrie von der aktuellen Gelegenheit weiß, sich als Investor oder langfristiger Kunde zu engagieren.“

Vor der Gründung der Simplexity GmbH war Stefan Ledergerber Entwicklungsleiter bei Studer (Harman) und Lawo.

www.simplexity.ch