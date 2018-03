Michael Beranek

Die BTL Veranstaltungstechnik GmbH hat sich an ihrem südlichsten Standort, in München, mit einem neuen Niederlassungsleiter verstärkt. Am 1. Dezember 2017 übernahm Michael Beranek die Leitung der Niederlassung umfassend.

Beranek blickt auf eine fast 20-jährige Branchenerfahrung zurück. Auf Wettbewerberseite war er vornehmlich für Gahrens + Battermann und zuletzt für Media Image in München und Süddeutschland tätig. Auf Kundenseite hat der 43-Jährige in den für BTL typischen Geschäftsfeldern Messe, Konferenz, Corporate Events und Festinstallationen Projekte für in Süddeutschland beheimatete Firmen wie Allianz, Audi, BMW und RTL2 realisiert.

www.btl.info