Martin Berger

Martin Berger ist neuer Chief Sales Officer bei Riedel. In der neu geschaffenen Position verantwortet er seit November 2017 operativ und strategisch die globale Vertriebsstruktur sowie die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Berger komplettiert damit neben Thomas Riedel als Chief Executive Officer (CEO) und Frank Eischet als Chief Financial Officer (CFO) die Geschäftsführung der Riedel Communications GmbH.

Martin Berger kam zu Riedel, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte lang für die Vorwerk & Co. KG in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland tätig war, zuletzt als Senior Vice President Corporate Development/Marketing. In dieser Position verantwortete er die Strategie, Unternehmensentwicklung sowie das Marketing der Vorwerk Gruppe. Berger ist ursprünglich gelernter Buchhändler und hat an der Universität Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaft studiert.

www.riedel.net