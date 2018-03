HD Wireless verantwortet vernetzte Drahtloskamera-Übertragung am Tag der Deutschen Einheit

Das Bundesland Rheinland-Pfalz richtete 2017 in Mainz die offizielle Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus. Darüber berichteten ARD und SWR in den Rundfunk- und Fernsehprogrammen. In der Innenstadt fanden Feierlichkeiten und Veranstaltungen mit TV-Live-Übertragung statt. Im Auftrag des Südwestrundfunks realisierte HD Wireless eine umfangreiche Drahtloskamera-Übertragung von verschiedenen Locations im Programmablauf.

Dazu war vor Ort das HD-Wireless-HF-Produktionsfahrzeug RF1 im Einsatz. Hier liefen alle Drahtloskamera-Signale zentral zusammen. Um diverse Orte der Live-Berichterstattung abdecken zu können, errichtete HD Wireless ein HF-Übertragungsnetzwerk. Dies erfolgte in Absprache mit dem technischen Leiter, Helmut Kremer vom SWR.

Für die Übertragung des offiziellen Programms rund um den Dom zu Mainz und weiteren Festlichkeiten in der Innenstadt berichteten mehrere Drahtloskamera-Systeme, als Steadicam- oder als Handkamera, mit Live-Bildern.

„Die vielen ‚Spielorte’ in Mainz verlangten eine zuverlässige und latenzfreie Funk-Vernetzung, für die wir ein IP-basiertes ASI-Netzwerk in Kombination mit unserer Glasfaser-Technik HD Wireless RFiber installierten“, so Patrick Nußbaum, Geschäftsführer von HD Wireless.

Der Spezialist für Bildfunkübertragungen stellte darüber hinaus auch den Kommunikationsfunk für die mobilen Kamera-Teams und die Ü-Wagen-Regie zur Verfügung. Somit deckte das Produktionsfahrzeug HD Wireless RF1, das mit einem zwölf Meter hohen Antennenmast ausgestattet ist, alle Funkanforderungen vor Ort ab.

