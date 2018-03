Festival of Lights mit Laserprojektoren von Digital Projection

Beim 13. Festival of Lights in Berlin waren Laserprojektoren von Digital Projection im Einsatz, um Video-Mappings an Schlüsselpunkten der Stadt zu installieren. Mit einem abermaligen Schwerpunkt auf digitalen Projektionen war das Festival im Oktober 2017 das bisher größte und erfolgreichste mit mehr als zwei Millionen Besuchern.

In Zusammenarbeit mit dem niederländischen Integrator Pronorm Urban Experiences - zum sechsten Mal in Folge der bevorzugte Partner für die technische Installation beim Festival of Lights in Berlin - konnte Digital Projection Produkte für drei Standorte mit Video-Mapping-Installationen bereitstellen: den Berliner Dom, die Staatsoper Bebelplatz und die Nicolai-Kirche.

Der Berliner Dom wurde mit 14 Digital-Projection-M-Vision-Laser-18K-Projektoren ausgestattet, die mit 4,0-7,0-Linsen mit einer HDBaseT-Schnittstelle ausgerüstet waren. Die Projektoren wurden mit zwei Vioso-Media-Servern mit jeweils acht Ausgängen verbunden.

An der Staatsoper Bebelplatz wurden zehn Digital-Projection-Titan-Super-Quad-20.000-Lumen-Projektoren mit verschiedenen 1,9-3,5-Linsen installiert, die mit zwei weiteren Vioso-Media-Servern (jeweils acht Ausgänge) verbunden wurden.

Zuletzt wurde die Nicolai-Kirche mit vier Digital-Projection-M-Vision-Laser-18K-Projektoren im Portraitmodus mit 1,8-2,4-Linsen ausgestattet, die mit einem Vioso-Media-Server mit vier Ausgängen verbunden wurden. Pronorm hatte vier Tage Zeit, um die gesamte Einrichtung, einschließlich Mapping, abzuschließen.

(Fotos: Frank Hermann/Nelofee)

