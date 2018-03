Early-Bird-Tarif für die FMX 2018

Vom 24. bis 27. April 2018 findet in Stuttgart die FMX 2018 - Conference on Animation, Effects, Games and Immersive Media statt. Zum Thema „Creating Worlds“ haben die Kuratorinnen und Kuratoren der FMX 2018 verschiedene neue Tracks entwickelt.

Außerdem haben sich bereits zahlreiche Unternehmen und Institutionen als Partner für den Marketplace, den Recruiting Hub und den School Campus angemeldet. AMD und InstaLOD präsentieren sich auf dem Marketplace. Pixar’s RenderMan wird mehrere Workshops geben. Für den Recruiting Hub haben sich Framestore, Rodeo FX und Recom angemeldet.

Erste Teilnehmer beim School Campus sind die School of Visual Arts MFA Computer Arts, die National Film and Television School, die Hochschule Luzern, die IFS Internationale Filmschule Köln, die University of Applied Sciences Upper Austria und die Hochschule Hamm-Lippstadt.

Der Ticketverkauf über die FMX-Webseite ist gestartet. Noch bis 15. März 2018 sind die Tickets zum Early-Bird-Tarif erhältlich.

www.fmx.de