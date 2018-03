Dennis Giese

Die FeedBack Show Systems & Service GmbH mit Sitz in Stolberg bei Aachen hat eine Niederlassung in Hamburg (Lippeltstraße 1, 20097 Hamburg) eröffnet. Die operative Leitung am neuen Standort in Hamburg hat Dennis Giese übernommen.

„Mit unserem zentral gelegenen Standort in Hamburg sind wir ganz nah an unseren Kunden im Norden und Osten“, so Giese. „Insbesondere wollen wir persönliche Kontakte zu unseren Zielgruppen wie Veranstaltern, Agenturen, Konzertdirektionen und Technikdienstleistern aufbauen und pflegen. Mit unserem Team in Hamburg konnten wir in der kurzen Zeit bereits einige Projekte aus den Bereichen Industrie, Musical und Konzert erfolgreich realisieren.“

www.feedback.info