Crestron AirBoard vorgestellt

Crestron hat seine neue PoE-Whiteboard-Technologie, Crestron AirBoard, auf der ISE 2018 vorgestellt. Crestron AirBoard ermöglicht die Anzeige elektronischer Whiteboard-Inhalte auf jedem beliebigen Anzeigegerät und löst damit das Problem, dass Meeting-Teilnehmer - insbesondere Remote-Teilnehmer - das Whiteboard nur dann sehen können, wenn sie direkt in der Sichtlinie sitzen.

„Das Whiteboard ist das letzte analoge Raumelement, und bei so viel Konkurrenz um den Frontbereich des Raums ist es in Besprechungsräumen oft an einer ungünstigen Stelle installiert, wo die Sicht begrenzt ist“, erklärt Dan Jackson, Director Enterprise Technology bei Crestron. „Mit Crestron AirBoard kann jetzt das zentrale Raumdisplay oder der Projektorbildschirm das Whiteboard anzeigen, sodass jeder es sehen kann. Auch Remote-Teilnehmer können jetzt die Inhalte sehen, die auf das Whiteboard geschrieben werden, ohne dass jemand eine Telefon- oder Laptopkamera hochhält.“

Crestron AirBoard ist im Wesentlichen eine Kamera, die mit dem beiliegenden Montageset an jedem elektronischen Whiteboard befestigt werden kann. Die PoE-Technologie erfordert für Stromversorgung, Videoübertragung und Kommunikation ein Ethernetkabel.

Mit Crestron AirBoard können Inhalte gespeichert und dann entweder an eine zentrale Webseite (Schulungsanwendungen) oder an eingeladene Teilnehmer (Unternehmensanwendungen) gepostet, per E-Mail oder per SMS versendet werden. Meeting-Teilnehmer wählen „Whiteboard“ als Quelle auf dem Crestron TSW oder Crestron Mercury-Touchscreen, um die Sitzung zu starten. Bei der Auswahl von „End meeting“ (Besprechung beenden) wird der Benutzer aufgefordert, die Datei zu speichern und zu senden.

Remote-Teilnehmer können auf die Whiteboard-Sitzung zugreifen, wie sie es von Crestron AirMedia gewohnt sind, indem sie die URL (oder Anzeigenamen) eingeben, die/der auf dem Raumdisplay in ihrem Webbrowser angezeigt wird. Auf der Webseite gibt der Benutzer die dynamische PIN oder den Zugangscode ein, der auch auf dem Raumdisplay angezeigt wird.

www.crestron.eu