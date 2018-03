Audio-Pro-Seminare im Frühjahr 2018

Die Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH bietet in diesem Frühjahr vier neue Seminare an: einmal AV-Netzwerktechnik für Einsteiger oder Fortgeschrittene und zwei spezielle AMX-Seminare für AV-Professionals.

BSS Soundweb London

am 13. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Vermittlung der theoretischen und praktischen Grundlagen für Planung, Programmierung und Betrieb eines Soundweb-London-Netzwerkes.

Induktive Höranlagen

am 15. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Planung und Inbetriebnahme induktiver Höranlagen mit unterschiedlichen Schleifen-Designs. Übungen mit dem Univox Loop Designer vertiefen die Lerninhalte.

AMX Designer - Control System Design für AV-Professionals

am 21. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Überblick über AMX-Touch-Panels, Controller, Medien-Umschalter und Präsentations-Kreuzschienen.

SVSi Designer - Networked AV Design für AV-Professionals

am 22. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen rund um die Planung von SVSi-Lösungen zur Verteilung von Audio-, Video- und Steuersignalen über ein IP-Netzwerk.

Soundcraft Vi Operator Training Basic

am 27. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Übersicht über Systemgrundlagen und Funktionalität der Vi-Mischpulte. Ein kurzer Praxisteil vermittelt die Arbeitsweise.

Soundcraft Vi Operator Training Advanced

am 28. März 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Anhand konkreter Aufgaben lernen die Teilnehmer mehr Systemdetails kennen, die für schnelles Handling und effektives Arbeiten unentbehrlich sind.

Grundlagen AV-Netzwerktechnik

am 16. Mai 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Vermittlung von Kenntnissen und Grundlagen für Audio- und Video-Netzwerke. Die Themen sind Technologie-übergreifend ausgelegt.

AES67 - Audio-Netzwerkpraxis für Fortgeschrittene

am 17. Mai 2018 in Heilbronn

Seminar-Inhalt: Einstieg in die Praxis mit AES67-Streaming. Teilnehmer erhalten einen Eindruck, wie sich ein AES67-Netzwerk im realen Betrieb anfühlt.

