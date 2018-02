Shure Distribution GmbH startet Direktvertrieb für System- und Retail-Produkte in Österreich

Seit dem 1. Januar 2018 ist die Shure Distribution GmbH mit einer eigenen Niederlassung in Österreich vertreten, welche den direkten Vertrieb von Shure-System- und Retail-Produkten in Österreich übernimmt. Mit der Etablierung eines Direktvertriebssystems bietet das Unternehmen ab sofort direkte Ansprechpartner für sämtliche vertrieblichen und technischen Belange vor Ort.

Während der System- und Retailbereich ab 2018 über das Shure-Büro im Tiroler Schwaz abgewickelt wird, bleibt der Pro-Audio-Bereich auch weiterhin in den Händen des bisherigen österreichischen Vertriebspartners Kain Audio mit Sitz in Salzburg und Wien.

Gerd Kostial (Director Shure Austria), der das bisherige Marktentwicklungsbüro in Österreich seit 2015 leitet, wird die Niederlassung in Österreich verantworten. Vor Ort wird Application-Engineer Christian Thöni den Shure-Kunden zur Seite stehen. Unterstützung erhalten Kostial und seine Mannschaft von einem 30-köpfigen Team in Süddeutschland.

