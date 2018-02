Neue Außenleuchten-Serie von Ledvance erhältlich

Mit einem Portfolio an Außenleuchten ergänzt Ledvance sein Angebot an modernen LED-Leuchten für professionelle Anwender. Die Leuchten eignen sich gleichermaßen für den Einsatz in Hotel-Projekten wie auch in Büro-Parks und im Wohnbereich. Die neue Produktfamilie besteht aus neun neuen Modellen in unterschiedlichen Varianten.

Der Großteil des Sortiments ist für die Fassadenmontage gedacht. Die meisten der Leuchten sind wahlweise in dunkelgrau oder weiß beschichtetem Aluminium erhältlich, einige Modelle auch in Edelstahl. Das Modell Outdoor Belt gibt es darüber hinaus in zwei unterschiedlichen Designs: mit einem runden oder, alternativ, einem eckigen Diffusor hinter dem namensgebenden dunkelgrauen Gürtel.

Die Lichtströme im Portfolio liegen zwischen 360 Lumen, die das Modell Outdoor Pole erzielt, und 740 Lumen für das Modell Outdoor Edge. Die Farbtemperatur beträgt bei allen Produkten warmweiße 3.000 Kelvin. Ebenfalls für alle Modelle gleich sind eine Nennlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und fünf Jahre Herstellergarantie. Die Fassadenleuchten der Modelle Outdoor Edge und Outdoor Pole sind außerdem optional mit kombiniertem Tageslicht- und Bewegungssensor erhältlich.

Beim Modell Outdoor Lantern gibt es neben der Anbauleuchte auch passende Sockelleuchten in 500 Millimetern und Wegeleuchten in 900 Millimetern Höhe. Für die Outdoor Pole sind die Sockelleuchten ebenfalls 500 Millimeter hoch, die Wegeleuchten liegen bei 800 Millimetern. Außerdem bietet Ledvance für die Outdoor Pole zusätzlich eine passende Wand- und Deckenleuchte zur indirekten Beleuchtung an.

Bei den Modellen Outdoor Spot und Indirect lässt sich zudem der Leuchtenkopf rotieren bzw. schwenken. Die Außenleuchten weisen entweder die Schutzart IP54 oder IP44 aus und sind somit gegen Spritzwasser geschützt.

www.ledvance.de