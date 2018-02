Nächste Madrix-Trainings im Mai 2018

Schulungen für die Software Madrix werden auch 2018 wieder durch den Hersteller Inoage in Dresden angeboten. Zusätzlich zum bisherigen Crashkurs für Einsteiger können auf den aufeinanderfolgenden Tagen jetzt auch zwei Aufbau-Seminare besucht werden. Darunter ist ein Kurs zum Erstellen von Effekten für fortgeschrittene Nutzer. Alle Kurse werden sowohl in Deutsch als auch in Englisch angeboten.

Termine:

15.05.2018 - Kurs 1 (deutsch)

16.05.2018 - Kurs 2 (deutsch)

17.05.2018 - Kurs 3 (deutsch)

29.05.2018 - Kurs 1 (englisch)

30.05.2018 - Kurs 2 (englisch)

31.05.2018 - Kurs 3 (englisch)

www.madrix.com