Kommende Layher-Technik-Seminare

Fachkunde Blitz Gerüst

Termin: 15.03.2018 (09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Handwerker, Gerüstbauer, bestellte fachkundige und befähigte Personen, die Gerüstkonstruktionen aus dem Layher-Rahmengerüst (Blitz Gerüst) erstellen. Die Teilnehmer sollten Blitz Gerüste an der Fassade bereits erstellt haben und regelmäßig damit arbeiten. Seminarziel: Vermitteln von Kenntnissen der aktuellen Vorschriften und Normen, Verstehen der Aufbau- und Verwendungsanleitung und Hinweise zur Prüfung von Gerüsten.

Praxis-Seminar Blitz Gerüst

Termine: 10.04.2018, 12.04.2018 (jeweils 09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Gerüstbauer, die das Layher Blitz Gerüst im Einsatz haben. Die Inhalte des Seminars Fachkunde Blitz Gerüst werden vorausgesetzt. Seminarziel: Vermitteln von praktischen Kenntnissen für Eckumbauungen, Abstützungen, Gitterträgereinbau (systemgebunden/systemfrei) und sichere Montage mit dem Layher Blitz Gerüst.

Praxis-Seminar AllroundGerüst Brückenträger und Fachwerkträger

Termin: 13.03.2018 (09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Gerüstbauer, die das Layher AllroundGerüst im Einsatz haben und sich für die Erweiterung durch den Brückenträger oder den Fachwerkträger interessieren. Die Inhalte des Seminars Fachkunde AllroundGerüst werden vorausgesetzt. Seminarziel: Vermitteln von theoretischen Grundlagen zu den Systemen und praktischem Aufbau.

Praxis-Seminar Event-Systeme - Türme, Verkleidungen, Podien, Tribünen, Treppen

Termine: 27.02.2018 bis 28.02.2018 (Beginn am 27. um 09:00 Uhr, Ende am 28. um 16:30 Uhr), 20.03.2018 bis 21.03.2018 (Beginn am 20. um 09:00 Uhr, Ende am 21. um 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Veranstaltungstechniker und Gerüstbauer, die im praktischen Einsatz die Grundlagen für den fachmännischen Umgang mit Podien, Treppen, Rampen und Türmen erlernen möchten. Seminarziel: Kennenlernen der Allroundsystems für den Aufbau auf Veranstaltungen und der Grundlagen des Gerüstbaus. Verstehen der Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gerüstbau und Eventbau.

Fachunterweisung Fahrgerüste und Leitern

Termine: 15.05.2018, 04.09.2018 (jeweils 09:00 bis 15:00 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Ersteller und Nutzer von Fahrgerüsten und Leitern. Seminarziel: Theoretische und praktische Grundlagen für die Verwendung und Errichtung von fahrbaren Arbeitsbühnen und Leitern.

Fachkunde Gerüstbau für Nutzer

Termin: 27.03.2018 (09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an die Nutzer von Gerüsten, Sicherheits- und Gesundheitskoordinatoren, Gerüstbesteller, Gerüstinspektoren und bestellte, befähigte Personen von Gerüstnutzern bzw. Personen, die aus Nutzersicht Gerüste prüfen müssen. Seminarziel: Vermittlung der Kenntnisse der aktuellen Vorschriften und Normen sowie der Aufbau- und Verwendungsanleitung aus Sicht des Nutzers.

Seminar Projekt- und Detaillösungen

Termin: 06.03.2018 (09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Gerüstbauunternehmer, Kolonnenführer und Planer von Gerüstkonstruktionen. Grundkenntnisse aus den Seminaren Fachkunde Blitz Gerüst und Fachkunde AllroundGerüst werden vorausgesetzt, Erfahrungen bei der Planung von Gerüstkonstruktionen wären von Vorteil. Anhand von Beispielprojekten aus den Bereichen Fassaden- und Industriegerüstbau, sowie Wetterschutzdächern werden praxisnahe Lösungen vorgestellt. Seminarziel: Leichteres Herangehen an Problemstellungen bei der Planung komplexer Gerüstkonstruktionen, Kenntnisse über praxiserprobte Detaillösungen und Verwendung der Technikbroschüren.

Seminar VOB - Aufmessen und Abrechnen

Termine: 17.04.2018, 18.04.2018 (jeweils 09:00 bis 16:30 Uhr)

Dieses Seminar richtet sich an Unternehmer, Bauleiter, Poliere, Planer und Kolonnenführer aus Gerüstbau und Handwerk. Anhand von Beispielen werden die neuen, ergänzenden und weiterbestehenden Aufmaß- und Abrechnungsregeln aus der VOB erläutert, ebenso Inhalte aus Leistungsbeschreibungen und Verträgen. Seminarziel: Sicherer Umgang mit den Aufmaß- und Abrechnungsregeln nach ATV DIN 18451, mehr Planungs- und Kalkulationssicherheit.

Alle Seminare finden in Eibensbach statt.

