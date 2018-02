Anke Pruust

Zum 31. März 2018 wird Anke Pruust, Director of Marketing, das GCB German Convention Bureau e.V. verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Pruust ist seit 1992 in verschiedenen Positionen für das GCB tätig.

Ihre Karriere beim GCB begann sie nach Studium an der FH Worms und der Washington State University, USA, im Jahr 1992 als Manager Sales Promotion. Von 1997 bis 2012 war sie als Marketingkoordinatorin tätig und übernahm zusätzlich die stellvertretende Geschäftsleitung. Seit 2012 fungiert Anke Pruust als Director of Marketing beim GCB.

Neben zahlreichen Projekten im In- und Ausland hatte sie maßgeblichen Anteil an der Begründung der Partnerschaft mit Regents Exhibitions Ltd zur Durchführung der Branchenleitmesse IMEX - Incorporating Meetings made in Germany seit 2003 in Frankfurt.

