Messestände auf der Expo Real von Gahrens + Battermann ausgestattet





Die Expo Real 2017 in München konnte sowohl bei Ausstellern als auch bei Besuchern Rekordzahlen verbuchen. Auf der Fachmesse für Immobilien und Investitionen präsentierten sich vom 4. bis 6. Oktober knapp über 2.000 Aussteller aus 35 Ländern. Für den Auftritt der Landeshauptstadt München und die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt und weitere Aussteller realisierte Gahrens + Battermann (G+B) die medientechnische Ausstattung der Messestände.

Im Auftrag der Planstadt GmbH & Co. KG stattete G+B die Präsenz der Landeshauptstadt München mit LED-Wänden, Steglos-LCD-Anwendungen, Rigging und Netzwerktechnik aus. So wurde unter anderem eine Absen-LED-Wand in der Balkonbrüstung des zweigeschossigen Standes installiert. Für den Podiumsbereich fiel die Wahl auf eine Steglos-LCD-Wand, bestehend aus 3 x 3 NEC-X464UN-Displays.

Für die Terminals der Partnerunternehmen des Messestandes installierte Gahrens + Battermann eine Range an Displays und PCs. Bei der Standparty am zweiten Messetag wurde eine G+B T-Light Tube XXL, eine zwei Meter hohe LED-Leuchtröhre eingesetzt, die eine Band auf dem eigens gebauten Bühnenpodest lichttechnisch in Szene setzte.

Für die Standkreation der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt sowie die Planung und Gesamtprojektleitung zeichnete die Werbebaugesellschaft mbH verantwortlich, die Gahrens + Battermann für die medientechnische Realisierung auswählte. Als Blickfang zierte ein LED-Streifen aus Absen-A3-Pro-Modulen den Messestand.

Die Installation verlief repräsentativ über insgesamt 10 x 1 Meter und bildete als Banderole den oberen Abschluss des Standes. Eine Sonderbaulösung über Eck mit einem von G+B entwickelten Eckmodul kam ebenfalls zum Einsatz. Gahrens + Battermann stellte für den Stand außerdem eine Steglos-LCD-Anwendung, bestehend aus 4 x 4 55"-NEC-LCD-Displays, bereit und installierte die gesamte Audio-, Regie- und Lichttechnik.

Darüber hinaus betreute Gahrens + Battermann auf der Expo Real mehrere mittelständische und kleine Unternehmen bei deren Messeauftritten.

(Fotos: Andreas Heddergatt/Gahrens + Battermann)

www.gb-mediensysteme.de