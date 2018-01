Eos-Ti-Konsole von ETC steuert „Criss Angel’s Mindfreak Live“

Die Show „Criss Angel’s Mindfreak Live“ in Las Vegas bietet eine Mixtur aus Musik, Illusionskunst und Zaubertricks. Die Lichtshow wird von einer ETC Eos Ti gesteuert. In der Show kommt zudem die größte Anzahl an Moving-Lights zum Einsatz, die der Strip von Las Vegas zu bieten hat. Laser- und Video-Einspielungen runden das visuelle Erlebnis ab.

„Die Eos Ti, die wir für die Hauptlichtsteuerung verwenden, hat es mit 13.000 DMX-Adressen und über 1.000 Scheinwerfern in der Show zu tun“, erklärt Lichtprogrammierer Josh Selander. Zu den Features der Eos Ti, auf die Selander täglich zurückgreift, gehören die Synchronisierung der Konsole mit Musik, mehrere Timecode-Instanzen, die Verwendung von Effekten für Intensitäts- und Farbänderungen und die Pixel-Mapping-Funktion, die aus der Konsole einen Medienserver macht.

www.etcconnect.com