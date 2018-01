DLP Motive verantwortet Layherkonstruktion auf der Me Convention

Mehr als 150 Redner bot die erste „Me Convention“, welche zeitgleich zur 67. IAA an drei Tagen im September 2017 in Frankfurt am Main stattfand. Im Auftrag der durchführenden Agentur Liganova aus Stuttgart war DLP Motive für eine Layherkonstruktion vor der Festhalle verantwortlich.

Diese bestand aus vier Elementen, bei denen es bezüglich Statik und Konstruktion darauf ankam, Funktionalität und Design bestmöglich miteinander zu vereinen. Im Einzelnen handelte es sich um eine Bühnensituation, einen Infocounter, einen Checkin-Desk für die Conventionteilnehmer und eine wetterfesten Einhausung für einen Virtual Reality Cube.

www.dlp-motive.de